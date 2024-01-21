طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية اليوم

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي أداء امتحان اللغة الإنجليزية في الجيزة، اليوم، وفق جدول الامتحانات الخاص بكل مديرية.

امتحان اللغة الإنجليزية.. الصف الثاني الثانوي

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الإنجليزية اليوم في محافظة الجيزة للشعبة العامة، إضافة إلى مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والأحياء للشعبة العلمية.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

وحسب الجدول الذي وضعته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، سيكون امتحان الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الأجنبية الثانية «عام» يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، ومادة الرياضيات للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وبالنسبة ليوم 24 يناير يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجير والتفاضل وحساب المثلثات، فضلًا عن أنّ الوزارة وجّهت بتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بشكل يومي.

وبعد انتهاء الامتحانات والتصحيح سيتم إعلان النتائج في المدارس، كما يتم مراعاة الدقة في عملية التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب حتي يحصل كل طالب على حقه بشكل عادل.