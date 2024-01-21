أستاذ علاقات دولية: ثقة المجتمع الدولي بمصر كشفت زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الزيارات والاتصالات مع مصر من مختلف دول العالم، تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، وتدحض الأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي الواضحة في هذا الملف، لافتا إلى أنّ المجتمع الدولي رمى بثقل القضية الفلسطينية على عاتق الدولة المصرية.

مصر هي اللاعب الرئيسي بالقضية الفلسطينية

وأضاف «فارس» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر هي اللاعب الرئيسي بالقضية الفلسطينية على جميع المحاور سواء السياسي أو الإنساني، لافتا إلى نجاح مصر بامتياز في هذه المحاور لأن إسرائيل دائما كانت تمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة، لكن الدولة المصرية أظهرت للمجتمع الدولي أنّ المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح دخلت إلى قطاع غزة.

وأوضح أنّ الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح ولو لثانية واحدة، وتحركت في هذا الاتجاه لإدخال المساعدات لشمال غزة الذي كان يرفض الاحتلال دخول المساعدات إليه وأيضا إلى وسط وجنوب القطاع.