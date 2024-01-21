طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان الأحياء والفلسفة بالجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، موعد أداء طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الاحياء والفلسفة، وفقًا للجدول الخاص في الجيزة.

امتحان الأحياء والفلسفة.. الصف الثاني الثانوي

وبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي في أداء امتحان اللغة الإنجليزية، قبل قليل، وسيؤدون أيضًا بعد قليل امتحان الأحياء والفلسفة لكل من الشعبة العلمية والأدبية.

جدول امتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، فإنّهم سيؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يناير الجاري 2024، بحسب الجدول الموضُوع من قبل مديرية التربية والتعليم في الجيزة، فضلًا عن أداء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية والرياضيات للشعبة العلمية في ذات اليوم.

وبحسب الجدول الخاص بمديرية التربية والتعليم في الجيزة، سيقوم طلاب الصف الثاني الثانوي بأداء امتحان الجبر وحساب المثلثات يوم 24 من شهر يناير الجاري.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعطت توجيهات لكل المديريات بالمحافظات المختلفة بالانتهاء من عملية التصحيح بعد كل امتحان خاص بالصفين الأول والثاني الثانوي، حتى يتم إعلان النتيجة في المدارس بعد الانتهاء مباشرة من التصحيح.