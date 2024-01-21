سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأحد 21-1-2024

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-1-2024 في البنوك المصرية، ولم يطرأ أي تغيير على أسعار العملات منذ بداية شهر يناير الجاري 2024، إذ يبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد داخل بنك مصر 8.39 جنيه بيعا و8.38 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء فوصل إلى 8.41 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل بنك الإسكندرية يبلغ 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.