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قصي خولي يشكر مقدمي العزاء في والده: رحم الله أمواتكم جميعا

كتب:

بسمة شطا
10:57 ص | الأحد 21 يناير 2024
قصي خولي

قصي خولي

وجّه الفنان قصي خولي، الشكر لكل من قدم واجب العزاء في رحيل والده، وذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع «X».

قصي خولي يشكر من قدم العزاء فى والده

وكتب الفنان قصي خولي: «شكرا جزيلا على التعزية والاهتمام الكريم من الجميع، سواء بالحضور أو الاتصال أو المراسلة، برقيا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، رحم الله أمواتكم جميعا وجزاكم الله كل الخير البقاء لله، عائلة المرحوم عميد خولي».

ورحل والد الفنان قصي خولي عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لفشل كلوي أثناء وجوده في أحد المستشفيات.

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بقلم بسمة شطا