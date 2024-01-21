قصي خولي يشكر مقدمي العزاء في والده: رحم الله أمواتكم جميعا

وجّه الفنان قصي خولي، الشكر لكل من قدم واجب العزاء في رحيل والده، وذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع «X».

قصي خولي يشكر من قدم العزاء فى والده

وكتب الفنان قصي خولي: «شكرا جزيلا على التعزية والاهتمام الكريم من الجميع، سواء بالحضور أو الاتصال أو المراسلة، برقيا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، رحم الله أمواتكم جميعا وجزاكم الله كل الخير البقاء لله، عائلة المرحوم عميد خولي».

شكرا جزيلا على التعزية وعلى الاهتمام الكريم من الجميع سواء بالحضور،بالاتصال،بالمراسلة، برقيا او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

رحم الله أمواتكم جميعا وجزاكم الله كل الخير

البقاء لله.

عائلة المرحوم عميد خولي.#عميد_خولي — Kosai Khauli - (@kosai1khauli) January 21, 2024

ورحل والد الفنان قصي خولي عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لفشل كلوي أثناء وجوده في أحد المستشفيات.