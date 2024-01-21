«الأرصاد» تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة: أمطار ونشاط للرياح غدا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفارق بين درجات الحرارة نهارا وليلا يتجاوز 15 درجة مئوية في بعض المحافظات، لذا لابد من الحذر من هذا التفاوت الكبير.

وأوضحت «غانم»، أن اليوم ستتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن في أقصى السواحل الشمالية الغربية ومطروح والسلوم.

نشاط للرياح على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنه يوجد نشاط للرياح على السواحل الشمالية للبلاد، إذ تتجاوز سرعتها 40 كم/ساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة في السواحل الشمالية الغربية، ولكن باقي مناطق الجمهورية لن يكون بها أي أتربة ورمال مثارة.

شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر.

وحذرت «غانم» من الانخداع بالطقس الدافئ اليوم لأن درجات الحرارة تنخفض من الغد، حيث تختلف مصادر الكتل الهوائية وتعود الأجواء الشتوية من الغد وتنخفض درجات الحرارة 6 درجات، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 20 مئوية.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتصل للقاهرة الكبرى

وأشارت «غانم» إلى نشاط لحركة الرياح غدا، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج لـ3.5 متر، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وتصل إلى القاهرة الكبرى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتستمر هذه الأجواء لنهاية الأسبوع ويستمر الانخفاض بقيم درجات الحرارة.