تحذير عاجل من «الأرصاد» بسبب ظاهرة جوية.. وإعلان أماكن سقوط الأمطار

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط رياح شمالية غربية، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة في حالة الطقس اليوم على شمال البلاد.

رياح شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الرياح المثيرة للرمال والاتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية للبلاد، حيث تصل سرعات الرياح إلى نحو 20 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم سيكون دافئ خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري شمالا وجنوبا، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وحتى وشمال الصعيد، في حين تشهد محافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أنحاء الجمهورية كافة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ووفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، فإنّ السحب الممطرة اليوم تتكاثر على «مطروح، والضبعة، والعلمين، والإسكندرية، وسيدي براني، وسيدي عبدالرحمن»، حيث تشهد أمطار خفيفة ومتوسطة بنسبة لا تزيد عن 30% أحيانا.