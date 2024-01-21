«الأرصاد»: طقس دافئ اليوم.. والعظمى على القاهرة تسجل 25 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ الطقس يشهد مزيدًا من الاستقرار على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يشهد الطقس ارتفاعا بقيم درجات الحرارة، وتعتبر درجات الحرارة خلال فترات النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، بمعدل يتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تصل لـ25

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تصل لـ25 درجة مئوية، وتكون قيم درجات الحرارة مرتفعة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، وتكون هذه الكتل مرتفعة بقيم درجات حرارتها، وهناك زيادة بفترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير.

الطقس دافئ بشكل كبير خلال فترة النهار بمعظم محافظات الجمهورية

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الطقس دافئ بشكل كبير خلال فترة النهار بمعظم محافظات الجمهورية، ويكون الطقس مائلا للحرارة بالمناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن خلال فترات الليل يحدث انخفاضا بقيم درجات الحرارة، وهذا الانخفاض يكون محسوسا بفترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وتكون الأجواء من باردة لشديدة البرودة معظم أنحاء الجمهورية.