جيش الاحتلال يعترف بارتفاع خسائره: 531 قتلى و2600 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى ألفين و665 آخرين بينهم 405 خطيرة منذ 7 من أكتوبر 2023، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مقتل اللواء احتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان «23 عاما» المقاتل في الكتيبة «7421 -لواء كريثي 4» خلال معارك غزة أمس السبت.

1207 جنود بينهم 252 حرجة منذ العملية البرية

وبلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر الماضي «انطلاق العملية البرية في غزة»، 1207 جنود بينهم 252 حرجة.

وأمس السبت، جرت مسيرات حاشدة مناهضة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية، وبالقرب من مقر إقامة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتصوج، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة في البلاد.

كما شارك الآلاف في مسيرة في «تل أبيب» للتضامن مع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، طالبوا خلالها حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل فورية مع حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في القطاع.

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنَّه على خلفية المفاوضات المحمومة للتوصل إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح المحتجزين، تم الكشف عن اقتراح الفصائل الفلسطينية لإتمام الصفقة، مشيرة إلى أن الاقتراحات من بينها وقف كامل للحرب، وبانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة

مشاركة رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق في المظاهرات

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس، خلال مشاركته في مظاهرة في منطقة قيسارية، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المطلوب من «واشنطن» الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، مؤكدا في رد على تصريحات نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، أن الفلسطينيين لن يتنازلون عن حقوقهم المشروعة وعن القدس ومقدساتها، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.

وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي، قال في وقت سابق، إن «بكين» تدعم كافة الجهود الرامية لوقف تصعيد النزاعات وإحلال السلام في الشرق الأوسط، مضيفا خلال إفادة إعلامية بشأن زيارته الأخيرة إلى4 دول إفريقية بينها مصر وتونس، إن بلاده تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتطلعه الذي طال انتظاره لإقامة دولة مستقلة، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.