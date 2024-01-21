استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 21-1-2024

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 21-1-2023 في الأسواق، حيث تراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين 250 و330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين بين 350 و400 جنيه، وفق ما أعلنته شعبة القصابين في الاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم البرازيلي اليوم

وبحسب شعبة القصابين، فإنّ سعر اللحم البرازيلي البقري تراوح بين 210 و250 جنيها، واللحوم الهندي 190 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، واللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ230 جنيها.

أسعار اللحوم البلدي اليوم لدى الجزارين

وتابعت بيانت الشعبة أنّ سعر كيلو اللحوم الجملي 280 و320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها، والضأن البرقي 380 جنيها.