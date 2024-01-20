مفاجأة صادمة لمصطفى محمد مع المنتخب.. ما نصيحة عبير فؤاد له؟

هز شباك موزمبيق، وسجل هدف تعادل مصر أمام غانا، مباراتان كان اللاعب مصطفى محمد نجمًا فيهما، لكن هل يستمر تألق الشاب صاحب الطاقة العالية في مباراة مصر أمام كاب فيردي الذي فاز على منتخب موزمبيق وحقق الصدارة، وفي تصريحات لـ«الوطن» توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد مفاجأة في أدائه وفقا لحظه يوم الاثنين المقبل، وهو ما يوافق اليوم الذي تقام فيه المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهر، وهو نفس موعد مباراة غانا وموزمبيق في المواجهة الثانية من المجموعة.

هل يستمر تألق مصطفي محمد أمام المنتخب؟

وأجابت خبيرة الأبراج الشهيرة، عبير فؤاد على السؤال السابق خلال تصريحات خاصة، وكشفت مفاجأة بشأن تألق اللاعب مصطفي محمد، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك في مباراة مصر المقبلة، قائلة: «الحقيقة القمر في مواجهة برجه، مش هيكون في نفس المستوى اللي ظهر بيه في أول مباراتين، مواجهة القمر ممكن تقلل طاقته».

نصيحة واحدة لتألق مصطفي محمد في مباراة مصر

وفي نفس الوقت توجد بشرى للاعب المنتخب مصطفي محمد، واحتمال بتسجيله هدف في المباراة المقبلة قائلة وتألقه بحسب نصيحة عبير فؤاد التي قالت: «فيه احتمال كبير لتألق اللاعب مصطفي محمد وفرصة تسجيل هدف لأن اعنده دعم كتير الدعم من الشمس داخله في وضع داعم، وفيه تعاون حلو مع زملائه ونشاط وطاقة اللي ممكن لو ركز شوية، وارد يسجل بسبب النشاط وطاقة التي يستمدها من وجود المريخ في منزل الصحة الإيجابي عنده يوم الاثنين، عنده تخطيط كويس لكل حركة، اليوم ده موجود المريخ وعطارد يديله تخطيط حلو».

تألق مصطفي محمد في المباراتين السابقتين والسر زوجته

وحقق لاعب منتخب مصر مصطفي محمد تألقًا في المباراتين السابقتين لمنتخب مصر، إذ سجل اول هدف في مباراة المنتخب الوطني أمام موزمبيق، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك خلال الدقائق الأولى عقب انطلاق صافرة البداية، كما سجل هدفًا أخرًا في مباراة المنتخب السابقة أمام غانا؛ وقد صرح من قبل أن السبب وراء تألقه هو دعم زوجته ومساندتها له.