تحرك برلماني يطالب الحكومة بالتصدي للأدوية المغشوشة

تقدمت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، بشأن إجراءات الحكومة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للأدوية المغشوشة أو ما يعرف بأدوية «بئر السلم» للحفاظ على صحة المواطنين.

وقالت سلامة إنّ بيان هيئة الدواء المصرية المنشور في وسائل الإعلام بتاريخ 19 يناير 2024، والذي حذّرت فيه من تداول 3 أدوية مغشوشة في سوق الدواء، يثير حالة من القلق بين المواطنين، حيث يتم استخدامها لعلاج أمراض العيون والربو الشعبي للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.

وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدي بقوة وحسم للأدوية المغشوشة، خاصة أنّ كثير من مخازن الأدوية يعمل دون ترخيص، داعية المواطنين إلى عدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التي يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.

وكانت هيئة الدواء المصرية حددت أسماء 3 أدوية تبيّن أنّها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما يلي.

1- الدواء بريزولين Prisoline eye drop، لعلاج التهابات العيون.

2- الدواء vental compositing inhaler، وهو علاج مخصص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، مخصص للأطفال.

3- الدواء سوبر إكس 100 مجم Suprax 100mg/ml، وهو مخصص لعلاج التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين توخي الحذر عند شراء الأدوية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما طالبت الصيدليات بالتأكد من احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo، التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني.