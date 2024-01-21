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«الأوقاف» تهنئ «الداخلية» بعيد الشرطة: نثمّن تضحيات الرجال الأوفياء

كتب:

إسراء سليمان
01:05 م | الأحد 21 يناير 2024
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعيد الشرطة، مثمّنًا التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في خدمة الوطن والسهر على أمنه وأمانه، سائلًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

وكان مجلس الوزراء، أعلن أنّ موعد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، سيحل يوم الخميس المقبل الموافق التاريخ ذاته، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

 

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.