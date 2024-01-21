مصرع ربة منزل وطفلها في حادث تصادم بمدينة أكتوبر

لقيتت ربة منزل وطفلها مصرعهما أثناء سيرهما في الطريق، أسفل عجلات سيارة نقل تسير بسرعة جنونية، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث، يفيد بمصرع ربة منزل وطفلها في حادث تصادم بأكتوبر.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبيّن أنّه أثناء سير «صباح، م» 45 عاما، ربة منزل، وبصحبتها نجلها أحمد (6 سنوات) على الطريق، دهستهما سيارة نقل يقودها عاطل (16 عاما) كانت تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى مصرعهما في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.