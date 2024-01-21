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القبض على 3 تجار عملة في 3 محافظات

كتب:

محمد بركات
01:26 م | الأحد 21 يناير 2024
سيارة شرطة

سيارة شرطة

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن، أحد الأشخاص مقيم بدائرة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة حال وجوده بدائرة القسم، وبحوزته عملات محلية وأجنبية مقلدة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

كما جرى ضبط شخصين مقيمين بمحافظة قنا، وبحوزتهما عملات محلية وأجنبية، جمعاها من العاملين في الخارج بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وجرى ضبط شخصين بنطاق محافظة الغربية، وبحوزتهما عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، واتخذت الإجراءات القانونية.

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