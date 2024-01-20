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ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تزوير المحررات الرسمية

كتب:

محمد بركات
02:11 م | السبت 20 يناير 2024
حبس متهم.. صورة تعبيرية

حبس متهم.. صورة تعبيرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ( 3 أشخاص من بينهم سيدة ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بالإسكندرية) متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسـرة في مجال الأحوال المدنية .

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبحوزتهم (عدد من أختام شعار الجمهورية – عدد من الإسطمبات لجهات حكومية– عدد من الأكلاشيهات –أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - إسطوانات CD مُحمل عليها برامج تستخدم في التزوير – عدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير - 4 هواتف محمولة تحوي تعاملات فى أوراق مزورة مع عملائهم)

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات