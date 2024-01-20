ضبط 289 مخالفة تموينية متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 289 مخالفة تموينية متنوعة على مدار يومين ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية ومحاولات الغش التجاري والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة تخفيض الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره جهود المديرية على مدار اليومين الماضيين حيث أسفرت الحملات عن ضبط 255 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان )، و34 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (بدون ترخيص - منتجات مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر- تجار تموينيين - عدم وجود شهادة صحية - غش تجارى)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.