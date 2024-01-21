غرفة السياحة: ارتفاع متوسط إنفاق السائح العربي في مصر إلى 300 دولار يوميا

قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّ متوسط إنفاق السائح العربي خلال زيارته لمصر حاليا ارتفع إلى نحو 300 دولار في اليوم، وذلك بزيادة 50 دولارًا عن إنفاقه اليومي عام 2023، لافتًا إلى أنَّ معدل إنفاق السائح العربي الحالي يعتبر من أعلى معدلات إنفاق السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري.

متوسط إقامة السائح العربي بمصر حاليا تبلغ أسبوعا

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن» أن متوسط إقامة السائح العربي بمصر حاليا تبلغ أسبوعا، موضحًا أنَّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ولاسيما الخليجية منها خلال شهر يناير الجاري جيدة للغاية، موضحًا أنَّ تلك النسب ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري ثم ستنخفض خلال شهر فبراير المقبل على أن تعاود الارتفاع مجددًا خلال شهر رمضان المبارك.

زيادة من 25 إلى 30% في أعداد السياح العرب خلال 2024

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إلى أنَّ القطاع السياحي يستهدف ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال العام الجاري بنحو 25 إلى 30% بالمقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعتبر من أكثر الدول التي يرغب السياح العرب في القدوم إليها.