«تاجر الحكايات».. مجموعة قصصية جديدة لـ حسن عبد الموجود بمعرض الكتاب

صدرَت المجموعة القصصية الجديدة «تاجر الحكايات»، للكاتب الصحفي والقاص حسن عبد الموجود عن دار المصرية اللبنانية، قبل أيام من انطلاق الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر افتتاحه الأربعاء، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات.

مجموعة مغايرة عن كتاباته السابقة

وجاء في تقديم المجموعة، أنَّها نصوص مغايرة لقصص حسن عبد الموجود السابقة، التي يطول بعضُها إلى عشرات الصفحات، فالبطولة هنا للكثافة والإيجاز، للصمت لا للكلام، إنها قصص رائعة عن البراءة والموت والفقد والألم والجوع، والعثور على الإنسانية حتى في الشَّر.

وأضافت الدار أنَّ هذه المجموعة، فيض من الحنان والقسوة، والسخرية والفكاهة، في كتابة مدهشة صار حسن عبد الموجود يتقنها، في هذه الأقاصيص تبدو ملامح قصيدة الشعر الجيدة واضحة، من ذكاء الجملة، وحضور المفارقة، وسهولة التحويل في مجرى السرد، وقوة المخفي وراء المكتوب.

«يتجلى هنا بشكل واضح، ما صار أسلوبًا للكاتب في السخرية، التي قد تكون صادمة أحيانًا، بتعارضها مع الكثير من قيم النفاق في العلاقات بين الأشخاص المقربين كالأهل والأصدقاء، أو بسبب زرع الشك في المستقر من الصور الذهنية، وهي أشبه بزيارات سريعة ومُركَّزة إلى الذاكرة، أو وثبات إلى الخيال، أو تقطير للخبرة، تمنحنا كل قراءة لها معنى جديدا» حسبما جاء في تقديم المجموعة.

معلومات عن حسن عبد الموجود

جدير بالذكر أنَّ حسن عبد الموجود كاتب صحفي وروائي وقاص، يعمل بجريدة أخبار الأدب التي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم، ولد في 23 أكتوبر عام 1976، حصل على جائزة دبى للصحافة الثقافية، وجائزة نقابة الصحفيين المصريين، وترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية وعدد من اللغات الأجنبية، مثل رواية «عين القط» التي تُرجمت إلى اللغة الألمانية، وقصة «السكر في فراغات الشاي» من المجموعة القصصية «السهو والخطأ»، التي ترجمت إلى الإنجليزية، كما ترجمت قصته «ضحكات التماسيح» من المجموعة القصصية «حروب فاتنة» إلى الإنجليزية.