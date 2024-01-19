الروائي مراد ماهر : شعار معرض الكتاب هذا العام «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»

قال الكاتب والروائي مراد ماهر عضو اتحاد كتاب مصر، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب عيد لكل الكتاب والمثقفين، ومناسبة لإصدار نسخ وعناوين جديدة للفكر المصري والثقافة المصرية.

وأضاف مراد ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»: «نسخة هذا العام من المعرض ستكون مختلفة من حيث الإصدارات والعناوين وتنوع الموضوعات».

شعار المعرض هذا العام

وتابع، عضو اتحاد كتاب مصر، أن شعار المعرض هذا العام «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، مشيدًا به، ومؤكدًا على أن مصر دائما صانعة للفكر والمعرفة والثقافة، مشيرا إلى أن صناعة المعرفة والفكر تتطلب صيانة الكلمة، عبر إعادتها إلى الأذهان، لافتًا إلى أن معرض الكتاب كان يحتفي في السنوات العشر الماضية بقمم الفكر والإبداع في مصر، مثل: طه حسين والإمام محمد عبده وجمال الغيطاني وعبدالرحمن الشرقاوي وثروة عكاشة وجمال حمدان ويحي حقي وصالح جاهين.

وواصل مراد ماهر: «في كل عام في الأعوام العشرة الماضية، حرص المعرض على إبراز قيمة من قيم الفكر المصري، تقديرا لهم، وفي هذا العام سيكون لدينا إصدارات كثيرة للمبدعين والمفكرين الراحلين، وهذا الأمر ظاهرة صحية جدا، حيث نرد الجميل للمبدعين الذين فارقونا، ونؤكد على أن مصر لديها القديم والجديد».