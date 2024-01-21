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توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحر الأحمر

كتب:

شاذلى عبدالراضي
02:29 م | الأحد 21 يناير 2024
تضامن البحر الأحمر

تضامن البحر الأحمر

استلمت مديرية التضامن الاجتماعي اليوم 2000 شنطة مواد غذائية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتضامن والتموين والتجارة الداخلية لتوزيع السلع الغذائية.

توزيع شنط مواد غذائية

وأكدت حسناء أحمد إبراهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في البحر الأحمر، في بيان صحفى اليوم، بدء توزيع شنط المواد الغذائية بإجمالي 6 أطنان أرز، وطني مكرونة، في إطار البروتوكول المشترك بين الوزارات تماشيًا مع التوجيهات السياسية لمبادرة حياة كريمة.

ونوّهت بتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في جميع مدن المحافظة الساحلية، وذلك من خلال لجان مركزية مكونة من الأوقاف والتضامن والمحافظة، وكذلك لجان فرعية لتصل إلى مستحقيها.

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