فنادق البحر الأحمر تستقبل آلاف السياح الأجانب اليوم

تستقبل فنادق البحر الأحمر، اليوم الأحد، حوالي 19 ألف سائح من جنسيات مختلفة، على رأسها ألمانيا وروسيا وإيطاليا والتشيك وبولندا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطارات البحر الأحمر تستقبل آلاف السائحين

وكشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات توضح وصول 19 ألف سائح على متن 93 رحلة طيران سياحية، حيث من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي 72 رحلة طيران على مدار اليوم، كما يستقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل السياح

وأكد «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق البحر الأحمر لاستقبال آلاف السائحين، حيث من المقرر استقبال السائحين في المطارات بواسطة فرق العلاقات العامة بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول ونقلهم إلى فنادق الغردقة ومرسى علم عبر حافلات سياحية.