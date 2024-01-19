«جنة البحر الأحمر».. محمية جبل علبة تتحول إلى لوحة فنية في الشتاء

في الركن الجنوبي الشرقي من محافظة البحر الأحمر، تقع محمية جبل علبة، التي تُعرف أيضًا باسم «جنة البحر الأحمر»، وهي واحدة من أجمل المحميات الطبيعية في العالم، تبلغ مساحتها 35 ألف متر مربع، وتضم مجموعة متنوعة من التضاريس والموارد الطبيعية، بما في ذلك الجبال والوديان والصحاري والمراعي الخضراء.

محمية جبل علبة

يشير الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي ومدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن محمية جبل علبة تتحول إلى لوحة فنية في فصل الشتاء، حيث تكتسي باللون الأخضر عقب سقوط الأمطار.

ويضيف «غلاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المحمية تضم مجموعة متنوعة من الكائنات الحية، من بينها الطيور والحيوانات البرية والزواحف.

ويشير ناصر منصور، من سكان مدينة الشلاتين، إلى أن محمية جبل علبة يسكنها القبائل المحلية من قبيلتي العبابدة والبشارية، ويفضل زيارتها في فصل الشتاء، حيث تتحول الجبال إلى اللون الأخضر والصحاري إلى مراعي خضراء.

تعد محمية جبل علبة من أهم الوجهات السياحية في محافظة البحر الأحمر، وتجذب إليها الزوار من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بجمالها الطبيعي وتنوعها البيئي.