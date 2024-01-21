تنظيم قافلتين طبيتين للكشف على 232 مريضا في المنوفية بالمجان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية جمعية الأورمان في تنظيم قافلتين طبيتين استهدفا توقيع الكشف الطبي على 232 مريضا بقرى عمروسى وبني غريان وكفر هلال بمركز بركة السبع، وقرى الشهداء وكمشيش وزرقان وطبلوها وبمم وكفر قرشوم وطوخ دلكة بمركز تلا، وقرى كفر فيشا ومنوف وفيشا الصغرى بمركز منوف، وقريتي كفر دواد والسادات بمركز السادات.

تفاصيل الكشف على المرضى مجانا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مؤكدًا أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

دعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي

وأكد أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر، وفي المناطق الأكثر احتياجا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة محمد جمعه لمختلف الطبقات الاجتماعية، والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات، وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنيين.