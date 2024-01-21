جدول مواعيد قطارات خط أبوقير من سيدي جابر إلى المنتزه بعد تغيير المسار
كتب:
كريم روماني
03:49 م | الأحد 21 يناير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية
حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد قطارات خط أبو قير، بداية من سيدي جابر إلى المنتزه اعتبارًا من أول فبراير المقبل، موضحة أنه تقرر تشغيل القطارات من محطة سيدي جابر بدلاً من محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، نظراً لأعمال تنفيذ مترو الإسكندرية.
وأوضحت الهيئة، أنّ عدد القطارات للخط الطالع 27 قطارًا، ومثلها للخط النازل، مؤكدة أنّ القطارات تخضع لعمليات صيانة جيدًا قبل بدء عملية التشغيل.
وجاءت مواعيد القطارات كالآتي:
الخط الطالع
- قطار رقم 4008
معاد القيام 6:00
قطار رقم 4010
معاد القيام 6:30
قطار رقم 4012
معاد القيام 7:00
قطار رقم 4014
معاد القيام 7:30
قطار رقم 4016
معاد القيام 8:00
قطار رقم 4018
معاد القيام 8:30
قطار رقم 4020
معاد القيام 9:00
قطار رقم 4022
معاد القيام 9:30
قطار رقم 4024
معاد القيام 10:00
قطار رقم 4026
معاد القيام 10:30
قطار رقم 4028
معاد القيام 11:00
قطار رقم 4030
معاد القيام 11:30
قطار رقم 4032
معاد القيام 12:00
قطار رقم 4034
معاد القيام 12:30
قطار رقم 4036
معاد القيام 13:00
قطار رقم 4038
معاد القيام 13:30
قطار رقم 4040
معاد القيام 14:00
قطار رقم 4042
معاد القيام 14:30
قطار رقم 4044
معاد القيام 15:00
قطار رقم 4046
معاد القيام 15:30
قطار رقم 4048
معاد القيام 16:00
قطار رقم 4050
معاد القيام 16:30
قطار رقم 4052
معاد القيام 17:00
قطار رقم 4054
معاد القيام 17:30
قطار رقم 4056
معاد القيام 18:00
قطار رقم 4058
معاد القيام 18:30
قطار رقم 4060
معاد القيام 19:15 (مبيت المنتزة)
الخط النازل
- قطار رقم 4011
معاد القيام 6:15
قطار رقم 4013
معاد القيام 6:45
قطار رقم 4015
معاد القيام 7:15
قطار رقم 4017
معاد القيام 7:45
قطار رقم 4019
معاد القيام 8:15
قطار رقم 4021
معاد القيام 8:45
قطار رقم 4023
معاد القيام 9:15
قطار رقم 4025
معاد القيام 9:45
قطار رقم 4027
معاد القيام 10:15
قطار رقم 4029
معاد القيام 10:45
قطار رقم 4031
معاد القيام 11:15
قطار رقم 4033
معاد القيام 11:45
قطار رقم 4035
معاد القيام 12:15
قطار رقم 4037
معاد القيام 12:45
قطار رقم 4039
معاد القيام 13:15
قطار رقم 4041
معاد القيام 13:45
قطار رقم 4043
معاد القيام 14:15
قطار رقم 4045
معاد القيام 14:45
قطار رقم 4047
معاد القيام 15:15
قطار رقم 4049
معاد القيام 14:45
قطار رقم 4053
معاد القيام 16:15
قطار رقم 4055
معاد القيام 17:15
قطار رقم 4057
معاد القيام 17:45
قطار رقم 4059
معاد القيام 18:15
قطار رقم 4061
معاد القيام 18:45
قطار رقم 4063
معاد القيام 19:15