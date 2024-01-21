جدول مواعيد قطارات خط أبوقير من سيدي جابر إلى المنتزه بعد تغيير المسار

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد قطارات خط أبو قير، بداية من سيدي جابر إلى المنتزه اعتبارًا من أول فبراير المقبل، موضحة أنه تقرر تشغيل القطارات من محطة سيدي جابر بدلاً من محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، نظراً لأعمال تنفيذ مترو الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، أنّ عدد القطارات للخط الطالع 27 قطارًا، ومثلها للخط النازل، مؤكدة أنّ القطارات تخضع لعمليات صيانة جيدًا قبل بدء عملية التشغيل.

وجاءت مواعيد القطارات كالآتي:

الخط الطالع

- قطار رقم 4008

معاد القيام 6:00

قطار رقم 4010

معاد القيام 6:30

قطار رقم 4012

معاد القيام 7:00

قطار رقم 4014

معاد القيام 7:30

قطار رقم 4016

معاد القيام 8:00

قطار رقم 4018

معاد القيام 8:30

قطار رقم 4020

معاد القيام 9:00

قطار رقم 4022

معاد القيام 9:30

قطار رقم 4024

معاد القيام 10:00

قطار رقم 4026

معاد القيام 10:30

قطار رقم 4028

معاد القيام 11:00

قطار رقم 4030

معاد القيام 11:30

قطار رقم 4032

معاد القيام 12:00

قطار رقم 4034

معاد القيام 12:30

قطار رقم 4036

معاد القيام 13:00

قطار رقم 4038

معاد القيام 13:30

قطار رقم 4040

معاد القيام 14:00

قطار رقم 4042

معاد القيام 14:30

قطار رقم 4044

معاد القيام 15:00

قطار رقم 4046

معاد القيام 15:30

قطار رقم 4048

معاد القيام 16:00

قطار رقم 4050

معاد القيام 16:30

قطار رقم 4052

معاد القيام 17:00

قطار رقم 4054

معاد القيام 17:30

قطار رقم 4056

معاد القيام 18:00

قطار رقم 4058

معاد القيام 18:30

قطار رقم 4060

معاد القيام 19:15 (مبيت المنتزة)

الخط النازل

- قطار رقم 4011

معاد القيام 6:15

قطار رقم 4013

معاد القيام 6:45

قطار رقم 4015

معاد القيام 7:15

قطار رقم 4017

معاد القيام 7:45

قطار رقم 4019

معاد القيام 8:15

قطار رقم 4021

معاد القيام 8:45

قطار رقم 4023

معاد القيام 9:15

قطار رقم 4025

معاد القيام 9:45

قطار رقم 4027

معاد القيام 10:15

قطار رقم 4029

معاد القيام 10:45

قطار رقم 4031

معاد القيام 11:15

قطار رقم 4033

معاد القيام 11:45

قطار رقم 4035

معاد القيام 12:15

قطار رقم 4037

معاد القيام 12:45

قطار رقم 4039

معاد القيام 13:15

قطار رقم 4041

معاد القيام 13:45

قطار رقم 4043

معاد القيام 14:15

قطار رقم 4045

معاد القيام 14:45

قطار رقم 4047

معاد القيام 15:15

قطار رقم 4049

معاد القيام 14:45

قطار رقم 4053

معاد القيام 16:15

قطار رقم 4055

معاد القيام 17:15

قطار رقم 4057

معاد القيام 17:45

قطار رقم 4059

معاد القيام 18:15

قطار رقم 4061

معاد القيام 18:45

قطار رقم 4063

معاد القيام 19:15