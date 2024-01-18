مستجدات تنفيذ خط سكة حديد «الفردان - بئر العبد».. انطلاق التشغيل التجريبي

تنفذ وزارة النقل، خطة طموحة لتطوير منظومة السكك الحديد على جميع الخطوط سواء الوجه البحري أو القبلي، وضمن هذه الخطوط خط سكة حديد «الفردان - بئر العبد»، والذي عملت الوزارة على تطويره وفق المواصفات والمعايير العالمية، لتوفير خدمات متميزة لجمهور الركاب، وربط سيناء بالقاهرة الكبرى من خلال وسيلة نقل جماعية.

محطة بالوظة ومحطة بئر العبد

ضمن أعمال التطوير التي بدأتها وزارة النقل، تطوير محطات السكك الحديدية على طول الخط، منها محطة بالوظة ومحطة بئر العبد، ووفق مصدر مسئول بالسكة الحديد لـ «الوطن»، تمّ تنفيذ تطوير المحطات بأيادٍ مصرية وفق معايير ومواصفات عالمية، مؤكّداً بدء التشغيل التجريبي للخط بالقطارات.

عملت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تركيب قضبان سكك حديد على طول الخط، خاصة وأن الخط تعرض لعمليات سرقة في فترة الإخوان المسلمين، ووفق المصدر، حرصت الهيئة على تطوير الخط لربطه بالقاهرة وتسهيل عملية التنقل، وبدأت عملية التشغيل التجريبي بإحدى القطارات دون ركاب على أن تقيس من خلاله الهيئة جودة الأعمال التي نُفذت وحل أي مشكلات تمهيداً لتشغيله بالركاب.

ممر «العريش - طابا»

يأتي تنفيذ خط سكة حديد «الفردان - بئر العبد» في إطار أعمال تنفيذ ممر «العريش - طابا» اللوجيستي المتكامل وتطوير وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول 500 كيلومتر، إذ أكّد المصدر أنَّ الهيئة حرصت على تجهيز محطات القطارات بالخط بجميع خدمات الركاب بداية من شبابيك التذاكر ثم ممرات الدخول والخروج وأخيراً تجهيز الأرصفة.