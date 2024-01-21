أستاذ اقتصاد: الصومال دولة مؤثرة ذات خصوصية وعلاقتنا بها تاريخية

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن دولة الصومال ذات خصوصية فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية المصرية، كونها دولة عربية إفريقية مؤثرة في منطقة شرق إفريقيا، حيث المصالح المصيرية للدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «رغم أن الصومال ليست من دول حوض النيل إلا أنها دولة مؤثر بشكل كبير فيما يتعلق بعلاقة مصر بدول حوض النيل».

وتابع: «تمتلك الدولتين تاريخا كبيرا من العلاقات الممدة منذ قدماء المصريين، وإرسال البعثات المصرية إلى هناك، انعكس بشكل أو بآخر على حجم العلاقات الاقتصادية فيما بينهما».

الصادرات المصرية إلى الصومال

وأكمل: «حجم الصادرات المصرية إلى الصومال وفقًا لبيانات عام 2022 وصل ما يقارب 64 مليون دولار، ورغم أن الرقم متواضع إذا ما قورن بحجم العلاقات التاريخية بين البلدين، إلا أننا بالنظر إلى العشر سنوات الماضية، نجد أن هناك تطور كبير في الرقم، الذي يمكن مضاعفته».

وقال أستاذ الاقتصاد: «بالنظر إلى الهيكل السلعي بين الدولتين، نجد أن هناك اختلاف كبير في الهيكل السلعي بين الدولتين، وهو واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تحفز قيام تجارة ما بين الدولتين».