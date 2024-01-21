نائب بـ«الشيوخ» يطالب بتطوير استراتيجيات التسويق السياحي

قال النائب جيفارا الجـافي، عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن محافظة جنوب سيناء، في طلب المناقشة المقدم منه لمجلس الشيوخ، إن الترويج السياحي يعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة مـن خـلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء علـى جمال وجاذبيـة الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاكتشافها، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي وتعزيز التنميـة الشـاملة، كما يساهم في بناء جسور مـن الفهم والتبادل بين الثقافات، وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

تطوير استراتيجيات فعالة

وأشار «الجافي»، في بيان له، إلى أنه أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحـد مرتكزات التنمية السياحية لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

القطاعات الحيوية

ونوه «الجافي» إلى أن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.