الرئيس الصومالي: شراكتنا مع مصر في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر

قال حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، إن البحر الأحمر هو جزء أساسي من التجارة العالمية والأمن خاصة لدول الجوار التي تطل عليه، معلقًا: «لدينا إمكانيات وفرص كبيرة، ولن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد آخر».

ووجّه الرئيس الصومالي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أذاعته قناة «إكستر نيوز»، رسالة للشركاء الدوليين، أن الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر.