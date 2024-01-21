مؤلف مسلسل «حدوتة منسية» يكشف لـ«الوطن» سر التسمية

أوشك أبطال مسلسل «حدوتة منسية»، على الانتهاء من تصويره، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي الحالي على قناة cbc، يوم 27 من يناير الجاري، تزامنًا مع تصوير المشاهد الأخيرة منه.

السر وراء اسم مسلسل «حدوتة منسية»

وأوضح المؤلف محمود حمدان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المسلسل يتضمن عِدة قضايا متشابكة متعلقة بالأسرة المصرية، إذ تواجه بطلة العمل «سعاد»، التي تجسدها الفنانة سوسن بدر، أزمات وصراعات بعد تناسيها لقصة قديمة حدثت بالماضي تتعلق بذاكرتها، وتبدأ في مطاردتها بالحاضر وتؤثر علي علاقتها بأبنائها ومستقبلهم، لافتًا إلى أنه اختار اسم المسلسل لهذا السبب.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول علاقة الأم بأبنائها وكيفية التعامل معهم دون تفرقة، إلى جانب تناول الأحداث للعديد من المشكلات من بينها الميراث والنزاع عليه.

مسلسل «حدوتة منسية» من بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، طارق صبري، هشام اسماعيل، عبير صبري، أحمد صيام، محمد علي رزق، وآخرين من اخراج محمد محي الدين وتأليف محمود حمدان.