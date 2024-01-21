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«الضرائب» تطالب مقدمي الخدمات الإلكترونية بالتسجيل خلال 30 يوما

كتب:

حسن عثمان
03:26 م | الأحد 21 يناير 2024
مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، أنّ المهن والأنشطة التي تُمارس عبر الإنترنت، يجب تسجيلها في مصلحة الضرائب، لإخضاعها لضريبة الدخل خلال 30 يومًا من تقديم الخدمة، وتشمل «التدريب عن بُعد، تصميم المواقع الإلكترونية، النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، توصيل الطلبات، التعليم الإلكتروني، تقديم الاستشارات بكل أنواعها مثل المحاسبية، القانونية، الطبية، العمل الحر عبر الإنترنت».

المهن يجب عليها التسجيل في ضريبة الدخل 

وتابع بيان المصلحة، أنّه من يقدم الخدمات السابقة، عليه تسجيل نفسه في ضريبة الدخل خلال 30 يومًا من بدء تقديم الخدمة، كونه يعتبر ممارسا للتجارة الإلكترونية.

طرق التواصل مع المصلحة 

وبحسب البيان، فإنه يمكن الحصول على كل معلومات طرق التسجيل، من خلال التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحمودية، بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي، أو عن طريق البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg، كما يمكن الدخول على الرابط، لطلب التسجيل، أو الاتصال على الخط الساخن 1639.

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