كسر ماسورة مياه بشارع الخليفة الظاهر بمدينة نصر وجار إصلاحها

تلقى حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، بلاغًا، بوجود كسر ماسورة مياه بالجزيرة الوسطى بشارع الخليفة الظاهر أمام جامعة الأزهر، وعلى الفور وجّه اللواء محمد مدحت، رئيس الحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب للقيام بأعمال إصلاح الماسورة وإعادة الشيء إلى أصله، وذلك في ضوء التواجد الميداني المستمر لمتابعة مايتم من أعمال والتصدي للمشكلات والعمل على حلها.

إزالة الإشغالات

من ناحية أخرى، قامت إدارة الإشغالات بحي غرب مدينة نصر بحملة لرفع إشغالات المحال التجارية بشارع الخليفة الظاهر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار التصدي لكافة صور المخالفات والإشغالات.

حملة لرفع الإشغالات

ووجه اللواء محمد مدحت رئيس حي غرب مدينة نصر، إدارة الإشغالات لشن حملة لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين في شارع امتداد رمسيس ورفع عربة مشروبات دون ترخيص في أول شارع ممدوح سالم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بالقضاء على العشوائية وحفاظا على حركة السير والمارة والمحافظة على التنسيق الحضاري بالشارع.