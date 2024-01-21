3 أفلام تستعد للمنافسة في دور العرض.. أبرزها «أصل الحكاية»

شهدت الفترة الأخيرة انتعاشة سينمائية بين نجوم الفن، وذلك بعد طرح عدد كبير من الأفلام في شهر يناير الجاري إلى جانب أعمال أخرى تستعد للانضمام، إذ سيتمّ طرح مجموعة أخرى خلال الأيام المُقبلة من الشهر الحالي.

ليلة العيد

يشهد يوم الأربعاء المُقبل طرح فيلم «ليلة العيد» الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، إذ يناقش قضايا شائكة وهامة للمجتمع ومن أهمها زواج القاصرات وختان الإناث، وتدور الأحداث حول ليلة واحدة وكل ما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة.

ومن الأبطال المشاركين في العمل إلى جانب يسرا؛ ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، هنادي مهنا وغيرهنّ.

رحلة 404

وفي اليوم ذاته، تستقبل دور العرض السينمائية عرضا آخر لفيلم رحلة 404 الذي تقدمه الفنانة منى زكي.

وتدور أحداثه حول فتاة تتورط في مشكلة كبيرة تجعلها بحاجة إلى جمع عدداً كبيراً من المال وذلك قبل سفرها بعدة أيام لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة، فتضطر إلى استعادة علاقتها بأشخاص من الماضي وتتصاعد الأحداث.

ومن الأبطال المشاركين في العمل محمد فراج وشيرين رضا ومحمد ممدوح وغيرهم.

أصل الحكاية

يتمّ طرح هذا العمل خلال الأيام المُقبلة، ويدور الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول عائلة يرى كل فرد منها الحياة من منظورة الخاص والمختلف عن الآخرين.

ومن الأبطال المشاركين في العمل الفنانة شيري عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ومن تأليف وإخراج محمد أمين.