البرلمان العربي: متضامنون مع الصومال ضد محاولات انتهاك سيادته

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مذكرة التفاهم الموَّقعة بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية وما يسمى بـ«إقليم أرض الصومال»، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمثل فقط انتهاكًا لسيادة الجمهورية الصومالية الفيدرالية ووحدة أراضيها، ولكنه يمثل تهديدًا مباشراً للأمن القومي العربي.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية لـ البرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشدد «العسومي» على دعم البرلمان العربي لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن التضامن والتأييد الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها، مطالبا دولة أثيوبيا بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات الأحادية، التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.