نائب محافظ القاهرة: تطوير الهوية البصرية على 12 كيلومترا بالطريق الدائري

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا، بحضور اللواء عبد التواب محمد رئيس حي دار السلام، واللواء أحمد محمد يوسف مدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني واستشاري ومهندسي المشروع من شركة الإنتاج الحربي وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وسكرتيري ومديري إدارات الإسكان بالأحياء المعنية؛ لاستكمال مناقشة أعمال التطوير وتحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن خطة العمل تتضمن تحسين الصورة البصرية لتشمل تطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومعالجة واجهات المباني السكنية المطلة على الطريق الدائري؛ وذلك بتكامل جهود فريق عمل مشترك وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد وعبر مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال.

وأشارت إلى أن أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، تتم وفق رؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقا للشركات العاملة والمقاول المختص بها للعمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة المار بها، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروبصات، بهذه الهوية المميزة وذلك في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا من خلال العمل في 5 قطاعات بالاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة التنسيق والتعاون المشترك والمساهمة الفعالة لكافة الأطراف المشاركة كل في نطاقة موجه بالتنسيق التام مع وزارة النقل بسرعة تنفيذ إزالات العقارات المتبقية بعد عمل حصر شامل لها بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة وسرعة تنفيذها وفقا لأولويات الأعمال.

وشددت على ضرورة سرعة إزالة كافة تراكمات ومخلفات الهدم والرتش والمتعارضة مع تنفيذ المشروع حيث تم وضع جدول زمني محدد لتنفيذها لتمكين الشركات المنفذة للتطوير من عملها والانتهاء منها في الوقت المحدد من خلال تحديد نقاط تمركز الراش في الاتجاهين لإزالتها وسرعة التعامل معها وتقديم كافة التسهيلات وتسيير السبل اللازمة للشركات المنفذة والتنسيق مع المواطنين والذي يتم تطوير ورفع كفاءة عقاراتهم على جانبي الطريق.