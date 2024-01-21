بني سويف تدرب مسؤوليها على التعامل مع التسرب الإشعاعي

عقدت محافظة بني سويف، ندوة توعوية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، لتدريب مسؤولي الأجهزة التنفيذية على خطط وآليات التعامل مع حالات التسرب والتلوث الإشعاعي، تضمنت تدريب على كيفية إدارة الأزمات والتعامل معها.

جاء ذلك، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور سعيد النادي، مدير عام مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية، الدكتورة أسماء سامي، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وعلاء عيد، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الطرق والنقل، والتضامن، والإسعاف والتخطيط العمراني بالمحافظة، ومسؤولي إدارات الأزمات بالوحدات المحلية وجمعية الهلال الأحمر.

في بداية الندوة، أكد نائب محافظ بني سويف، أهمية عقد مثل تلك الندوات لتدريب وصقل مهارات مسؤولي الأجهزة التنفيذية على السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة والكوارث سواء كانت طبيعية أو صناعية مثل الزلازل والسيول والتسرب الإشعاعي، خاصة وأن هذه الندوة يتم عقدها بالتزامن مع الاستعدادات الجارية التي تقوم بها المحافظة ضمن التجهيز لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك «صقر» لمجابهة الأزمات والمزمع إجراؤه فبراير المقبل.

آليات وخطط مواجهة التسرب الإشعاعي

تضمنت الندوة محاضرة ألقاها مدير مركز التدريب بالهيئة، أشار خلالها إلى آليات وخطط مواجهة التسرب الإشعاعي وطرق الكشف عنه وتحديده، موضحًا أن الحادثة الإشعاعية لا يمكن التعرف عليها وقياسها عن طريق الحواس، ولكن من خلال شواهد فنية وعلمية تحدد علامات حدوث الإشعاع، خاصة وأن المحافظات معرضة لحدوث مثل تلك الحوادث.

أسباب التسرب الإشعاعي

وأكد على أن مثل تلك الحوادث قد تنجم عن أجهزة الأشعة بالمستشفيات أو أثناء نقل المواد البترولية وأماكن الخردة، وهو ما يستلزم إعداد وتجهيز خطة متكاملة للتعامل مع تلك الوقائع «حال حدوثها»، مستشهدًا ببعض حالات التسرب التي حدثت خلال فترات سابقة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والتي في الغالب تنجم أثناء أعمال نقل المصادر المشعة أو المسببة للتسرب الإشعاعي

مراحل إدارة الأزمة

كما جرى استعراض مراحل إدارة الأزمة، بداية من مرحلة الاكتشاف المبكر وإخطار الأفراد بتفاصيل ومهام الخطة اللازمة للتعامل مع الأزمة، وذلك بالتزامن مع إبلاغ مسؤولي الرقابة النووية بهيئة الطاقة الذرية بالواقعة، لسرعة التحرك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف وتفادياُ لحدوث أية تداعيات، فضلًا عن عرض فيديو لشرح طرق وآليات التعامل مع إحدى حالات التسرب الإشعاعي.

من جانبه، وجه نائب محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولي الرقابة النووية بهيئة الطاقة الذرية، لتحديد أماكن وخطوط سير نقل مصادر المواد المُشعة على مستوى المراكز والمدن والتي قد تشكل خطراً محتملاً لحدوث تسرب إشعاعي، لبيان وتحديد أفضل الطرق لتفادي أية مخاطر محتملة عن تداولها وإجراءات وآليات تأمينها بشكل علمي وآمن.