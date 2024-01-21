محافظ بني سويف يرفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع أي تداعيات لحالة عدم استقرار الطقس.

تفعيل غرف العمليات

جاء ذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة استعدادات التعامل مع موسم السيول و الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث، خاصة في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، واحتمالية سقوط أمطار على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 يناير الجاري.

تقارير حالة الطقس

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي عرضها اللواء حازم عزت السكرتير العام، بشأن متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، والتي يشترك في تنفيذها كل الأجهزة المعنية.

التأكد من جاهزية المعدات

و شدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار التي قد تسبب تجمعا للمياه وإعاقة المرور، إضافة إلى متابعة مخرّات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لتصريف أية سيول محتملة أو أمطار متوقعة خلال الأسبوع الجاري.

تواصل بين غرف العمليات ومركز السيطرة الموحد

وشدد محافظ بني سويف، على تعزيز التواصل بين مركز السيطرة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس، ومراجعة أعمدة الإنارة والإبلاغ بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.