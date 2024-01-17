محافظ بني سويف يصرف مساعدة مالية لإحدى السيدات لإعانتها على ظروفها

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بصرف إعانة مالية عاجلة من صندوق الخدمة بالمحافظة، لمساعدة إحدى السيدات، نظرًا لظروفها المادية والاجتماعية، حيث أنها منفصلة عن زوجها ولديهم 5 أبناء في مراحل التعليم المختلفة من بينهم طفلة لديها إعاقة ذهنية.

بحث حالة سيدة تعاني من مشاكل مالية واسرية

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كلف وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بسرعة بحث حالة سيدة تعاني من مشاكل مالية واجتماعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

اللقاء المفتوح للمواطنين

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يحرص على عقده المحافظ، بشكل أسبوعي، في حضور المعنيين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية والتنفيذيين المختصين بديوان عام المحافظة، بحضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين

استمع المحافظ لشكوى المواطنة التي تقيم بإحدى قرى مركز بني سويف، وتتقاضي معاش تأميني لا يفي باحتياجات وأعباء أبنائها، فضلًا عن تأخرها في سداد قرض اقترضته من أحد البنوك، وتعثرها في سداد الأقساط، بسبب ضائقة مالية تمر بها أسرتها.

وبناء على شكوى السيدة، قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة، فضلًا عن التوجيه بالتنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية لبحث حالة السيدة، واتخاذ ما يمكن من إجراءات لمساعدتها في تجاوز مشكلتها، خاصة المساهمة في الإسراع بسداد الأقساط المتأخرة، وتوفير ما يلزم من دعم ورعاية وحماية اجتماعية مراعاة لظروفها.