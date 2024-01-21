البرلمان العربي: نمر بمرحلة بالغة الخطورة تتطلب صحوة أكثر من أي وقت مضى

قال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الأمة العربية تمر بمرحلة بالغة الخطورة والصعوبة، تتطلب يقظة وصحوة لم تكن مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن ما يحدث في دولة فلسطين رغم أنه المشهد الأخطر على الإطلاق، إلا أنه يمثل حلقة في سلسلة أزمات أخرى تعاني منها الشعوب العربية، مضيفا أن الأوضاع الحالية في السودان واليمن وسوريا وليبيا، مع تفاوت درجة خطورتها من مكان إلى آخر، تظل أزمات مستعصية على الحل، وتحتاج إلى آليات وحلول عربية غير تقليدية، من أجل التخفيف من معاناة الشعب العربي في تلك الدول.

افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد «العسومي»، أن البرلمان العربي على أتم الاستعداد لأن يقود دبلوماسية برلمانية عربية، للمساهمة في التوصل إلى حلول سياسية نهائية لتلك الأزمات.