بعد تحذير الأرصاد من منخفض جوي.. لماذا تشعر النساء بالبرودة أكثر من الرجال؟

خلال الساعات المقبلة تتعرض البلاد إلى تغير مفاجئ في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك نتيجة حدوث منخفض جوي سيضرب البلاد خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، حيث خلال الأيام المنخفضة في درجات الحرارة، يلاحظ بعض السيدات أنهن يشعرن بالبرودة بشكل كبير، ما يجعلهن يطرحن سؤالا عن هذا السبب.

سبب شعور النساء بالبرد

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النساء أكثر تأثرًا بالبرد من الذكور وتزداد التهابات الأنف والحلق أيضا لدى الأمهات اللاتي يمتلكن أطفالا صغارا، نظرا لبقائهن فترات أطول معهم، مشيرا إلى أن النساء يمتلكن عضلات أقل مقارنة بالرجال، حيث إن العضلات تعتبر منتجا طبيعيا للحرارة، لذلك يشعرن بالبرد.

وجاءت من ضمن الأسباب التي تجعل النساء تشعرن بالبرد خلال درجات الحرارة المنخفضة هي أن معدل التمثيل الغذائي لدى النساء أقل، لذلك فإنهن يملن إلى إنتاج حرارة أقل من الرجال، ما يجعلهن يشعرن بالبرودة وأيضا لدى النساء أيضًا نسبة دهون في الجسم تزيد عن الرجال، ما يحافظ على الأعضاء الداخلية دافئة، ولكنه يمنع تدفق الدم الذي يحمل الحرارة إلى الجلد والأطراف والأنف، كما أن التوتر لدى الإناث أكثر، وهذا يزيد من فرص التقاط العدوى بفيروسات نزلات البرد، وذلك لأن التوتر يسبب زيادة تدفق الدم للمخ على حساب الجلد والأنف.

منخفض جوي يضرب البلاد

من المتوقع أن يضرب المنخفض الجوي البلاد بداية من الغد، كما أن من المقرر أن يكون نشاط رياح على بعض المناطق، الأمر الذي يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن سقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة على بعض مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.