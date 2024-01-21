‎توقعات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

حالة من الاستقرار الكبير شهده سعر صرف اليورو، اليوم الأحد 21-1-2024، في كل البنوك المصرية بمقابل الجنيه المصري، حيث استمر ثبات سعر صرف اليورو منذ فترة طويلة وحتى اليوم، مسجلا في البنك الأهلي المصري ما قيمته 33.61 جنيه للبيع، و34.41 جنيه للشراء.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار اليورو اليوم، وفقا لآخر تحديث خاص بأسعار العملات الأجنبية بمقابل الجنيه المصري، حسب ما جاء في مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

هذا وقد سجَّل سعر اليورو بالبنك المركزي المصري اليوم، 33.74 جنيه للبيع، و33.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر اليورو اليوم، بالبنك الأهلي المصري 33.61 جنيه للبيع، و33.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بينما سجَّل سعر اليورو في بنك مصر اليوم، 33.61 جنيه للبيع، و33.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجَّل سعر اليورو ببنك الإسكندرية اليوم مبلغ الـ33.72 جنيه للبيع، و33.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، بـ33.73 جنيه للبيع، و33.52 جنيه للشراء.