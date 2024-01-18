جامعة طنطا تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية

حصدت جامعة طنطا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار وذلك طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن النصف الأول من العام المالي 2023-2024، حيث استطاعت الجامعة محو أمية 39534 دراساً خلال 6 اشهر، كما حققت الجامعة المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية عن دورة أكتوبر 2023 بإجمالي عدد 19314 ناجح.

الاهتمام بمحو الأمية

هنأ الدكتور محمود ذكي جميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى قائمة إنجازات الجامعة، مؤكداً أن الجامعة تولي ملف محو الأمية أولوية قصوى باعتباره مشروعا قوميا، ومحورا رئيسيا من محاور التطوير والانجاز بالخطة الاستراتيجية للجامعة.

خدمة المجتمع

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة لا تدخر جهدا من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم المشروع القومي لمحو الأمية، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية.

وأشار إلى أن القطاع يعمل دائما على تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لتشجيع الطلاب على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتوفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمكافحة الأمية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.