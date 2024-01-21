وزير الآثار: عدد السياح الوافدين لمصر خلال عام 2023 الأعلى سنويا

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر، حيث وصلت إلى نحو 220 ألف غرفة، لافتاً إلى أن المعروض حالياً من الغرف يستوعب مستهدفات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري.

وأضاف عيسى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي انعقدت اليوم لمناقشة سياسة الحكومة المصرية في تعزيز سبل الجذب السياحي إلى مصر، وخطط عمل الوزارة لتحقيق ذلك، وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، أن الوزارة تعمل مع كل الجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وجود نمو بنسبة 33% في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية

وأشار عيسي إلى أن مصر استطاعت خلال عام 2023 جذب نحو 14.9 مليون سائح وهو أعلى رقم تاريخيا زار مصر خلال عام واحد، لافتا إلى وجود نمو بنسبة 33% في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى استمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، مستعرضا المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية وهي منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.

وفي تعليق لأحد من النواب عن أهمية الاتجاه إلى فتح أسواق سياحية جديدة ومن بينها السوق الأسترالية، أشار الوزير إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التي تقوم بها الوزارة تسير في الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما في دفع الحركة الوافدة من أسواق سياحية جديدة ومنها السوق الأسترالية، لافتاً إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من هذه السوق لمصر خلال عام 2023 وخاصة مع النجاح الكبير الذي يشهده معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في محطته الرابعة بمتحف أستراليا بمدينة سيدني.