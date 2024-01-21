أزهري يحذر من مشاهدة فيلم الرعب الإندونيسي «سجين»: به تجاوزات شرعية كثيرة

حذّر الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، من الانتهاكات التي يحتوي عليها الجزء السابع من فيلم الرعب الإندونيسي «سجين»، قائلا إن الخطورة الكامنة في الفيلم أولها في استخدام القرآن الكريم كآيات مع الموسيقى، واستخدامها كأنها طلاسم بطريقة معينة، وإظهار القرين كأنه يظهر خلف من يصلي.

تحذير من فيلم «سجين»

وأضاف «النجار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ترسيخ فكرة وجود سحر أسود وغيره، وأن من يشاهد الفيلم يصيبه هذا السحر عندما يقرأ الطلاسم، كل هذا نوع من الخرافات التي ينبغي البعد عنها، مشددًا على احترام القرآن؛ لأنه منهج حياة ودستور أمة، وينظم للناس حياتهم، وليس من أجل أن يستخدم في السحر والشعوذة.

وأكد، أن بعض المعلقين من السحرة والمشعوذين هم الذين يروجون للفيلم، ولكن الفيلم في حد ذاته به تجاوزات كثيرة من الناحية الشرعية، فضلا عن الترويج لأن من يشاهده يصيبه السحر إلى آخره، وهو أمر غير حقيقي وبعيد عن الدين.

رسالة إلى الأهالي

وأشار، إلى أن مثل هذه الأفلام ينبغي أن ينظروا فيها إلى آراء العلماء المخلصين المجتهدين، وإذا أجاز العلماء فلا بأس، وإذا وجدوا أن العلماء يتناوله بالنقض والتجريح ومخالفته للنصوص الشرعية بالتالي عليهم أن يبعدوا أبناءهم عن مشاهدة مثل هذه الأفلام.

وتابع، أنه لعل البعض يحدث ضجة حول الفيلم كنوع من أنواع الدعاية السريعة التي تجعل البعض يريد أن يشاهده كي يتعرف على حقيقة هذه الادعاءات التي تنتشر حول هذه الأفلام.

ووجه «النجار» رسالة إلى الأسر وأولياء الأمور، قائلا إنه ما دام أن العلماء قالوا كلمتهم بأن هناك مخالفات، فلا داع لمشاهدة الفيلم، خاصة وأن مقاطعته يجعل هذه النوعية من الأفلام تحقق خسائر ولا يلجأ المنتجون لإنتاجها مرة أخرى، بينما المشاهدة تحت أي مسمى تحقق أرباحا للمنتج، وتجعله يكثر منها.