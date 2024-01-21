‎انقطاع المياه عن 28 منطقة بالمحافظات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات مياه شرب وصرف صحي بالمحافظات، عن قطع المياه، غدًا الاثنين، عن 28 منطقة، وذلك لأسباب مختلفة، منها أعمال صيانة وإصلاح خطوط المياه والصرف الصحي.

وشمل انقطاع المياه محافظات المنيا والفيوم والقليوبية وأسوان، إذ أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع المياه بقرى أبو فيلو، ومنشية سوادة، وعزبة كيمو، وعزبة العمدة، وقرية سوادة، والزاوية البحرية، والزاوية القبلية، والحرفيين، من الساعة 9 صباحًا للساعة 4 عصرًا لمدة 7 ساعات، لتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه سلطانة.

مواعيد قطع المياه في الفيوم

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بقطع المياه، غدًا الاثنين، لمدة 8 ساعات بداية من السعة 2 ظهرًا للساعة 10 مساءً بعدة مناطق، لصيانة خط مياه شرب قطر 450 ملي متر، بطريق عبود وأبو كساه، وذلك في مركز أبشواي وقرية عبود وقرية شكشوك، وتوابعهم وبمركز سنورس بقرية سنهور البحرية، وقرية وليده، وتوابعهم والمناطق السياحية.

مواعيد قطع المياه في القليوبية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، قطع المياه غدا الاثنين عن تصفا وكفر تصفا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، لغسيل الخزان والشبكة.

قطع المياه في أسوان

ونظرا للقيام بإصلاح خط طرد صرف صحي دراو بلانة 800 بمحافظة أسوان، جرى قطع المياه اليوم الأحد من الساعة 8 مساءً، وسيتم عودة المياه بعد 16 ساعة انقطاع متواصل الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمدينة كوم أمبو، وحي شرق وحى غرب، وقرى الإصلاح والبيارة والنجاجرة ومدينة دراو الشطب والقفطية ودار السلام.

وأهابت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، بالمواطنين خاصة أصحاب المحال الخدمية بتوفير مياه كافية لفترة الانقطاع لقضاء احتياجاتهم.