مصر تهنئ الشعب التنزاني بتوليد الكهرباء لأول مرة من مشروع سد «جوليوس نيريري»

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور دوتو بيتيكو، نائب رئيس الوزراء، ووزير الطاقة التنزاني، لمتابعة سير العمل وتنفيذ مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية، والذي يُنفذ من خلال التحالف المصري لشركتي «المقاولون العرب» وشركة «السويدي إليكتريك» بنهر روفيجي التنزاني.

بتوليد الكهرباء لأول مرة في تنزانيا

وتقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتهنئة لنائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة التنزاني، بتوليد الكهرباء لأول مرة من وحدات المشروع، عقب اكتمال التركيبات النهائية للوحدات الميكانيكية والوحدات الكهربائية لأول وحدة توليد كهرباء في المشروع، والإعلان عن نجاح اختباراتها بالكامل، وفتح صمام المياه الرئيسي على التوربينة رقم 9 لأول مرة إذ اتخذت المياه مسارها عبر مراحل التوربينة بنجاح وخروج إلى النهر.

ودارت التوربينة بقوة المياه لأول مرة، وسط فرحة العاملين بالمشروع، إذ وصلت المياه بنجاح للسرعة التشغيلية ميكانيكيًا، كما حققت تردد الشبكة كهربيا (50 هرتز) مازاد من فرحة جميع الحاضرين، لبدء التشغيل التجريبي، تمهيدا لافتتاح المشروع بشكل نهائي خلال احتفالات كبرى تعد لها دولة تنزانيا الشقيق ابتهاجاً بهذا المشروع.

واستعرض وزير الإسكان ونائب رئيس الوزراء التنزاني، في حضور كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير رئيس لجنة متابعة المشروع، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك، ومسئولي التحالف المصري المنفذ للمشروع، تقدم الأعمال بالمشروع حيث تخطت نسب إنجاز المشروع 96 %، ولم يتبق سوى تركيب التوربينات المائية واختباراتها، حيث تم الانتهاء من تدشين أعمال السد الرئيسي والسدود الفرعية، والكوبري الرئيسي، وقرية إعاشة العاملين بالمشروع، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الداخلية بكامل مرافقها.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، والدكتور دوتو بيتيكو، الشكر للتحالف المصري المنفذ للمشروع، على جهوده في نقل الخبرات، وتدريب المهندسين والفنيين التنزانيين، كما وجّه الشكر لتحالف شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك» على مبادراتهم لتنمية وتطوير المناطق المتصلة بالمشروع.

وتابع: يأتي ذلك في إطار العلاقات القوية التي تربط بين البلدين «مصر وتنزانيا» حكومة وشعباً، مؤكدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا المشروع الضخم، ومتابعته بشكل شخصي، الذي ينتظره الشعب التنزاني إذ يحقق آمال الأشقاء التنزانيين في التنمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة جودة تنفيذ المشروع، والعمل على تنفيذه طبقًا للجداول الزمنية المحددة سلفًا لتنفيذ المشروع من أجل عيون أبناء القارة السمراء.