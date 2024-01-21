السفينة كيم رينجر.. قصة استهداف الحوثيين لها

استهدفت جماعة الحوثي في اليمن، المطلة على البحر الأحمر، سفينة أمريكية تسمى «كيم رينجر» في استمرار للهجوم الحوثي على السفن الإسرائيلية والأمريكية للضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة والتي تدخل يومها الـ 107.

استهداف السفينة كيم رينجر

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت استهداف سفينة «كيم رينجر» الأمريكية في خليج عدن عن طريق صواريح بحرية، وكانت الإصابات مباشرة، في الوقت الذي أوضح المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، أن الحوثيين سيعملون للرد على القوات الأمريكية والإنجليزية التي نفذت ضربات في اليمن مؤخرا استهدفت 14 صاروخا يمنيا يتم استخدامها في الهجوم على السفن، لافتا إلى أن هذا الهجوم لن يمر دون رد.

بيان للحوثيين بعد استهداف السفينة كيم رينجر

وبعد استهداف الحوثيين لسفينة «كيم رينجر»، صدر بيان عن الحوثيين يشير إلى أن حركة الملاحة في البحر الأحمر مستمرة، ولن يتم التعرض لأي سفينة إلا السفن التي تتحرك تجاه فلسطين محتلة من أجل الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة.

تعليق بريطانيا عقب استهداف السفينة كيم رينجر

وبعد استهداف السفينة كيم رينجر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، تلقيها واقعة على بعد 115 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن باليمن، رسالة تحذيرة بعد استهداف السفينة كيم رينجر.