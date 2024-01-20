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«رياضة القليوبية» تنظم ملتقى توظيف مفتوح للشباب في شبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
08:28 م | السبت 20 يناير 2024
ملتقى توظيف شباب القليوبية

ملتقى توظيف شباب القليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم المفتوح للتوظيف، في مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حصر بيانات الراغبين في الحصول على وظائف 

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، في بيان له، أنّ الملتقى شهد إقبالًا كثيفًا من الشباب، بحضور عدد من الشركات الكبرى في مجال الهايبر ماركت والأسواق، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية. 

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، إلى أنّ فرق التطوع بمراكز الشباب، أعدت ونظمت الملتقى، إذ أجرى مسؤولو التوظيف، حصرًا لبيانات الراغبين في الحصول على وظائف. 

مساعدة الشباب في الحصول على وظيفة 

وأضاف أنّ الملتقى يساهم بشكل كبير، في مساعدة الشباب حديثي التخرج، في الحصول على وظيفة بشكل سريع وآمن ، مؤكدًا أنّ مسؤولي التوظيف ساعدوا ووجهوا المتقدمين، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم، إضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في مختلف المجالات.

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