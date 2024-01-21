فاكهة لتقوية المناعة ضد نزلات البرد في الشتاء.. سعرها لا يتجاوز 10 جنيهات

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن الأطعمة المناسبة من أجل تقوية الجهاز المناعي، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، فاكهة لتقوية جهاز المناعة وتحمي من نزلات البرد في الشتاء.

فاكهة لتقوية المناعة

هناك فاكهة لتقوية جهاز المناعة وتحمي من نزلات البرد في الشتاء، وهي البرتقال لأنه من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وتحسن أداء الجهاز المناعي وأيضا يقلل التوتر، كما أنه يحتوي على السكر الطبيعي الذي يُعد غذاء ووقودا للمخ مثل الفراولة والكيوي والليمون، وذلك وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ضمن الفواكه التي تعمل على تقوية المناعة وتحمي من نزلات البرد في الشتاء أيضا اليوسفي وعصير برتقال بالجزر وذلك لأن الجزر مصدر لأهم الفيتامينات وهو غني بقيتامين أ الذي يعزز للجهاز المناعي والبرتقال غني بفيتامين (ج) الذي يحمي من الأمراض المعدية.

الحماية من نزلات البرد

لم تقتصر الأطعمة التي تعمل على تقوية المناعة والحماية من نزلات البرد في الشتاء عند هذا الحد، ولكن يجب على الأشخاص أصحب المناعة تناول معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا، لأنه يرفع من المناعة وينقي الهواء في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى تناول جميع أنواع الخضروات، مثل الفلفل والطماطم، لأنهما من ضمن الأطعمة التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، نظرا لقدرتهما على مقاومة الأمراض، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

وتابع «بدران» أن زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي تعمل على تقوية المناعة لأنها تحتوي على دهون أوميجا 6، ما يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الكرنب لأنه يحتوي على العديد من بالعناصر المفيدة مثل البروتين والمغذيات النباتية والحديد وفيتامين سي والبوتاسيوم.