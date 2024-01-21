زاهي حواس: يجب فرض مقرر تاريخ مصر على مناهج جميع الجامعات في السنة الدراسية الأولى

تحدث الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، قائلا إن المؤسسة سوف تهتم بالترميم والحفاظ على الآثار فضلا عن إقامة مؤتمرات علمية بالداخل والخارج، وعقد لقاءات مع الشباب خاصة الجامعي منهم، إذ إنهم بحاجة إلى وعي بشأن تاريخ بلدهم.

دور مؤسسة زاهي حواس التوعوي

وأضاف «حواس»، خلال حوار لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «dmc»: «يجب فرض مقرر تاريخ مصر على مناهج جميع الجامعات في السنة الدراسية الأولى»، مشيرا إلى أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث سوف تؤدي دورا توعويا للمجتمع وتجهز لإطلاق برامج لتدريس اللغة الهيروغليفية فضلا عن تدشينها عدة ندوات ثقافية.

وتابع، أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث فرصة لتلقي تمويلات من أجل التوصل لاكتشافات جديدة، والفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الاكتشافات التي سوف تهز العالم، مضيفا أن العثور على مقبرة الملكة «نفرتيتي» هو حلمه الشخصي الذي يسعى للوصول إليه.

2024 سيكون مليئا بالاكتشافات الأثرية

وأكد، أن عام 2024 سيكون مليئا بالاكتشافات الأثرية العظيمة التي سوف ستحدث عنها العالم أجمع، لافتا إلى أنهم اكتشفوا مقبرتين جديدتين في وادي الملوك بعدما اكتشف الأجانب 64 مقبرة، متابعا أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ستتعاون مع وزارة الآثار في البرامج التوعوية.